Главная   /   Лента новостей
08:57, 30 августа 2025

Аэропорты Сочи и Волгограда приступили к работе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на работу аэропортов в Сочи и Волгограде, введенные ночью в целях безопасности, сняты.

Как писал "Кавказский узел", поздним вечером 29 была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов. По той же причине около 2.00 мск ограничения на выпуск и прием самолетов ввели в сочинском аэропорту.

 В 5.00 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Волгограда были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - напомнил он. - В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, летевших в Сочи".

Напомним, что сегодня ночью из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены. 

Автор: "Кавказский узел"

Аэропорт Волгограда. Фото: www.volganet.ru https://ru.wikipedia.org/
08:47, 28 августа 2025
Авиарейсы и движение поездов возобновлены на юге России после налета дронов
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:47, 20 августа 2025
Шесть БПЛА сбиты ночью на юге России
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Пляж отеля "Мореми". Фото: https://moremehotel.ru/galleries/obshchee/plyazh/#386-1
14:50, 19 августа 2025
Суд обязал отель в Анапе вернуть деньги волгоградке за путевку
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше