Аэропорты Сочи и Волгограда приступили к работе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на работу аэропортов в Сочи и Волгограде, введенные ночью в целях безопасности, сняты.

Как писал "Кавказский узел", поздним вечером 29 была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов. По той же причине около 2.00 мск ограничения на выпуск и прием самолетов ввели в сочинском аэропорту.

В 5.00 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Волгограда были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - напомнил он. - В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, летевших в Сочи".

Напомним, что сегодня ночью из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.