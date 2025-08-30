Приостановлена работа аэропорта Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Сочи, задерживает прилет и вылет как минимум семи рейсов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил сегодня в 02.35 мск представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Сочи, задерживается прилет двух лайнеров - их Нижневартовска и Еревана, а также вылет самолетов в Сургут, Новосибирск, Алматы, Санкт-Петербург, Москву.

