23:53, 29 августа 2025

Аэропорт Волгограда приостановил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и выпуск самолетов приостановлен в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов. 

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Волгограда приостанавливал работу вечером 27 августа на фоне атаки беспилотников, ограничения были отменены только на следующий день. Также в ночь на 28 августа аэропорт Сочи приостановил по той же причине прием и выпуск самолетов. 

Волгоградский аэропорт временно не обслуживает рейсы, сообщил сегодня поздно вечером пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. 

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале в 23.06 мск.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, незадолго до введения ограничений, в 22.56 мск, был отправлен по расписанию рейс в Москву, но ожидается задержка другого рейса в столицу, запланированного на 2.55 мск 30 августа. Также ожидается задержка рейса из Москвы, который должен приземлиться в Волгограде в 2.50 мск. 

Волгоградские Telegram-каналы после 22.15 мск распространили сообщение о беспилотной опасности. “В аэропорту Волгограда задержан рейс авиакомпании “Победа” в Москву-Росавиация ввела режим “Ковер” для обеспечения безопасности полетов. Также задержан ночной рейс “России” из Шереметьево”, - указывает V1.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев. 

Автор: "Кавказский узел"

