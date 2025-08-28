Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов на фоне сообщений об атаке беспилотников в Краснодарском крае. Жители Кубани сообщили о пожаре в поселке Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 августа ограничения были введены в аэропорту Волгограда, семь рейсов задержаны на вылет, пять - на посадку.

Ограничения на работу аэропорта Сочи были введены сегодня ночью, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

“Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов”, - написал он в своем Telegram-канале в 2.02 мск.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет шести самолетов - двух в Москву, по одному в Петербург, Алматы, Анталью и Шарм-эль-Шейх - задерживается на несколько часов. По расписанию все эти рейсы должны были вылететь между 2.45 и 5.00 мск. Также задерживается прилет рейса из Трабзона, планировавшийся на 3.30 мск, а рейс из Москвы на 5.30 мск отменен.

Сообщения о пожаре, начавшемся после серии взрывов в поселке Афипский, появились в Telegram-каналах около 3.40 мск. По словам местных жителей, “около 3 часов ночи было слышно 6-8 мощных взрывов”, после чего возникло возгорание “в районе одного из местных предприятий”, пишет SHOT.

В поселке Афипский расположен нефтеперерабатывающий завод, который ранее уже подвергался атакам. В частности, пожары на Афипском НПЗ происходили 31 мая и 29 октября 2023 года.

Жители публикуют фото и видео с места пожара, утверждая, что горит именно НПЗ, хотя достоверность кадров не подтверждена, передает Telegram-канал ASTRA (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Официальные источники о пожаре в Афипском по состоянию на 5.40 мск не сообщали.

