Приостановлена работа аэропорта Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на работу аэропорта Волгограда введены для безопасности полетов. Задерживается отправка семи рейсов и прибытие пяти, рейс из Москвы и в Москву отменен.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский аэропорт 24 августа возобновил полноценную работу после временных ограничений на прием и вылет самолетов. Ограничения на работу аэропорта Волгограда для безопасности полетов были введены еще до полуночи 23 августа. К 23.59 мск задерживалась отправка семи рейсов и прибытие трех, рейс из Москвы был отменен.

О введении ограничений в аэропорту Волгограда сообщил сегодня в 22.10 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживается отправка семи рейсов - в частности, в Москву, Калининград, Анталью. Отменен рейс в Москву. Также задерживается прибытие пяти рейсов, рейс на Москву отменен

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

