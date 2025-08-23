Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов

Ограничения на работу аэропорта Волгограда введены для безопасности полетов. Задерживается отправка семи рейсов и прибытие трех, рейс из Москвы отменен.

Как писал "Кавказский узел", около 00.00 мск 23 августа в связи с беспилотной опасностью были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Волгограда. Утром они были сняты.

В результате падения беспилотника в ночь на 23 августа повреждена многоэтажка в городе Петров Вал, пострадали три человека, в том числе ребенок.

О введении ограничений в аэропорту Волгограда сообщил сегодня в 23.20 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Волгограда на 23.59 мск, задерживается вылет семи рейсов. Один из них, в Шарм-эль-Шейх, по расписанию должен был отправиться еще в 4.25 утра, вылет намечен на 2.40 мск 24 августа. Также задерживается вылет рейсов в Москву, Ереван и Калининград.

Также задерживается прибытие трех рейсов - двух из Шарм-эль-Шейха и одного из Казани, рейс из Москвы отменен.

Один из рейсов из Шарм-эль-Шейха рейс должен был прилететь 23 августа в 3:05, однако ожидается 24 августа в 2:20. Известно, что причина задержки - техническая, обнаруженная в аэропорту вылета, пишет V1.

