Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту Волгограда сняты.

Как писал "Кавказский узел", около 00.00 мск в связи с беспилотной опасностью были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Волгограда.

"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил в 4.01 мск в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что сегодня ночью в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

