Авиарейсы и движение поездов возобновлены на юге России после налета дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Волгограда и Сочи возобновили работу, хотя пяти рейсам пришлось уйти на запасные аэродромы. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области восстановлено после атаки падения обломком БПЛА на локомотивное депо.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов на фоне сообщений об атаке беспилотников в Краснодарском крае. Вечером 27 августа ограничения были введены в аэропорту Волгограда,

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновлено. "В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов,№244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки - менее часа", - говорится в сообщении в телеграм-канале Приволжской железной дороги. Движение поездов было восстановлено на фоне тушения пожара в локомотивного депо. По предварительной информации, пострадавших не было.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены три самолета, совершавших рейсы в Волгоград и два самолета, следовавших в Сочи. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Волгограда и Сочи были сняты в 5.22 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Власти признали пожар на НПЗ в Афипоском

Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась из-за падения обломков беспилотника в поселке Афипский Краснодарского края. Пострадавших нет, пожар тушат 21 человек при помощи восьми единиц техники, сообщил оперштаб региона.

"В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников (...) на гражданские объекты. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Отметим, что сообщения о пожаре, начавшемся после серии взрывов в поселке Афипский, появились в Telegram-каналах около 3.40 мск. По словам местных жителей, “около 3 часов ночи было слышно 6-8 мощных взрывов”. В поселке Афипский расположен нефтеперерабатывающий завод, который ранее уже подвергался атакам. В частности, пожары на Афипском НПЗ происходили 31 мая и 29 октября 2023 года.

Минобороны отчиталось о 41 сбитом в небе регионами ЮФО беспилотнике

Всего в ночь на 28 августа были биты 102 беспилотных летательных аппарата, говорится в сообщении Минобороны России. 21 БПЛА самолетного типа был перехвачен над Ростовской областью, 18 дронов - в небе над Краснодарским краем, еще два беспилотника - над территорией Волгоградской области, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.