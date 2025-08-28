Пожар возник в городе Петров Вал во время атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Локомотивное депо горит после падения беспилотника в городе Петров Вал, который несколько дней назад уже подвергся атаке, сообщил губернатор Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", ночью 23 августа в результате падения беспилотника была повреждена многоэтажка близ железнодорожной станции в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Двое пострадавших, включая ребенка, к вечеру того же дня были выписаны из больницы.

В Волгоградской области сегодня ночью отражается “массированная атака” беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры, заявил глава региона Андрей Бочаров.

“В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района", - цитирует сообщение губернатора пресс-служба областной администрации.

По словам Бочарова, пожар уже потушен, пострадавших в результате ЧП нет.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.