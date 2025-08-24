Стало известно о состоянии пострадавших при падении беспилотника в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое пострадавших при падении БПЛА в городе Петров Вал переведены на амбулаторное лечение, в их числе ребенок, один пострадавший остается в стационаре.

Как писал "Кавказский узел", ночью 23 августа в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о состоянии здоровья пострадавших при падении БПЛА в городе Петров Вал. Об этом пишет 23 августа официальный телеграм-канал администрации региона.

По словам Бочарова, двое пострадавших, в том числе ребенок, направлены на амбулаторное лечение, один пострадавший остается в стационаре, его жизни ничто не угрожает.

Один из пострадавших во время падения беспилотника - сотрудник РЖД. Поврежденная многоэтажка находится неподалеку от железнодорожной станции, мужчина получил порезы от осколков разбитых окон, сообщает "Высота 102" со ссылкой на Приволжскую железную дорогу.

