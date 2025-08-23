Прокуратура проверит соблюдение прав пострадавших при падении БПЛА в городе Петров Вал

Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки беспилотников в Волгоградской области и оказание им помощи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

За оказанием помощи пострадавшим и соблюдением их прав будет следить прокуратура региона, сообщила официальный представитель ведомства Оксана Черединина.

"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, приводит ее слова ИА «Высота 102». - На место происшествия выезжал и.о. Камышинского городского прокурора Волгоградской области Николай Ларионов".

Напомним, что всего минувшей ночью военные перехватили семь беспилотных летательных аппаратов, все они обезврежены над территорией регионов ЮФО. Четыре дрона сбиты над территорией Ростовской области, два - Волгоградской, еще один - в Краснодарском крае.

