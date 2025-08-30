×

Кавказский узел

Лента новостей
07:41, 30 августа 2025

Один человек ранен в Адыгее при падении беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Средства ПВО сбили над территорией Тахтамукайского района Адыгеи дроны. При падении обломков пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

В прилегающем к Краснодару районе Адыгеи обломки БПЛА повредили несколько частных домовладений. Также поврежден один производственный цех, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"На данный момент известно об одном пострадавшем – жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. ", - написал он.

Напомним, что 28 августа над Ростовской областью и Черным морем были сбиты девять беспилотников.

Автор: "Кавказский узел"

