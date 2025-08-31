Военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районе.

Как писал "Кавказский узел", прошлой ночью, по данным Минобороны, над Ростовской областью были уничтожены 13 дронов в пяти районах.

"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе", - сообщил сегодня в 6.09 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

На земле, согласно его предварительной информации, обошлось без последствий. Жертв и пострадавших также удалось избежать.

Напомним, что в ночь на 30 августа из-за падения обломков беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены.

