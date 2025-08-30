Военные сбили БПЛА в пяти районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах сегодня ночью перехвачены беспилотные летательные аппараты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены.

Дроны пытались атаковать минувшей ночью и Ростовскую область. Беспилотники были сбиты силами ПВО в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.

"Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Отметим, что 28 августа над Ростовской областью и Черным морем были сбиты девять беспилотников.

