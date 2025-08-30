Более 50 беспилотников сбиты за ночь на юге России

Над российскими регионами силами противовоздушной обороны минувшей ночью перехвачены 86 беспилотных летательных аппаратов. Из них 24 дрона сбиты над территорией ЮФО и еще 30 - над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены. В Ростовской области БПЛА обезврежены в пяти районах.

Всего в течение прошедшей ночи с 21.00 мск 29 августа до 7.00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отчиталось утром Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 13 дронов было уничтожено в Ростовской области, 11 - над территорией Краснодарского края, 30 - над акваторией Черного моря. Также БПЛА были сбиты в Крыму, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областях.

Напомним, что 29 августа девять беспилотников были сбиты за ночь над Черным морем.

