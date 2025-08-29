Девять беспилотников сбиты за ночь над Черным морем

Силами противовоздушной обороны за ночь над регионами России были перехвачены 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как писал "Кавказский узел", военные ночью отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, перехватив БПЛА в Чертковском районе. Из-за падения обломков загорелась трава.

По данным Минобороны, с полуночи до 6.00 мск дежурными средствами ПВО обезврежены 54 беспилотника, в том числе девять над Черным морем. Также дроны были сбиты в Крыму, Брянской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Калужской и Новгородской областях, сообщается в телеграм-канале ведомства.

При этом вечером 28 августа с 21.00 мск до полуночи над российскими регионами были перехвачены еще 19 БПЛА, из них четыре сбиты в Ростовской области.

Напомним, что в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей был развернут пункт временного размещения.

