×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:49, 29 августа 2025

Девять беспилотников сбиты за ночь над Черным морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силами противовоздушной обороны за ночь над регионами России были перехвачены 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 

Как писал "Кавказский узел", военные ночью отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, перехватив БПЛА в Чертковском районе. Из-за падения обломков загорелась трава.

По данным Минобороны, с полуночи до 6.00 мск дежурными средствами ПВО обезврежены 54 беспилотника, в том числе девять над Черным морем. Также дроны были сбиты в Крыму, Брянской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Калужской и Новгородской областях, сообщается в телеграм-канале ведомства.

При этом вечером 28 августа с 21.00 мск до полуночи над российскими регионами были перехвачены еще 19 БПЛА, из них четыре сбиты в Ростовской области.

Напомним, что в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей был развернут пункт временного размещения. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
20:17, 28 августа 2025
1
 Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 28 августа 2025
Уроженец Абхазии убит на Украине
Все события дня
Новости
БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Обвиняемые в подрыве Крымского моста. Фото: "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 
03:57, 8 августа 2025
Правозащитники признали политзаключенными обвиняемых в подрыве Крымского моста
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше