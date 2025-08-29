Военные сбили БПЛА в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения.

По данным врио губернатора Ростовской области, военные ночью перехватили БПЛА в Чертковском районе.

"Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелась трава, возгорание было оперативно потушено", - сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале в 5.45 мск.

