Режим чрезвычайной ситуации объявлен после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителям пострадавших при атаке БПЛА домов в Ростове-на-Дону разрешено вернуться в квартиры. Введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону. Для жильцов организован пункт временного размещения. В ростовской многоэтажке после атаки беспилотников обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуируют в пункт временного размещения.

Снайперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жители вернулись в свои дома. Пункт временного размещения на базе школы № 115 закрыт, завтра она возобновит свою работу в штатном режиме, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома, сообщил он.

Также в городе будет организован оперштаб и комиссии для оценки ущерба; будет проводиться поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба. Коммунальным службам поручено приступить к уборке прилегающих территорий, проинформировал мэр в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.