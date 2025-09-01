Аэропорт Волгограда приостановил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация в целях безопасности ввела временные ограничения на функционирование волгоградского аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", в прошлый раз работа аэропорта Волгограда ограничивалась в 04.29 мск 31 августа. Запрет действовал чуть более двух часов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов временно ввели в аэропорту Волгограда около полуночи.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 23.58 мск 31 августа.

Отметим, что в ночь на 31 августа дежурные средства ПВО обезвредили над российскими регионами 21 беспилотный летательный аппарат. Из них 19 были сбиты на юге, в том числе 11 - в небе над территорией Волгоградской области.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.