Волгоградский аэропорт вновь заработал в обычном режиме

Временные ограничения на работу аэропорта в Волгограде, введенные ранним утром в целях безопасности, сняты Росавиацией.

Как писал "Кавказский узел", о введении ограничений на работу аэропорта Волгограда представитель Росавиации сообщил в 4.29 мск.

Власти заявили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу, там работают саперы.

В 6.41 мск представитель Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале, что аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сказано в публикации. - Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов".

Напомним, что поздним вечером 29 была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов. К работе воздушная гавань вернулась только в 5.00 мск следующего дня.

