22:05, 2 сентября 2025

Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставропольском крае приговорил к условному сроку местного жителя, опубликовавшего в соцсети нецензурные посты о силовиках.

Уголовное дело рассматривал Апанасенковский районный суд Ставрополья. Мужчине вменили публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России предусматривает до пяти лет заключения). 

Согласно версии обвинения, житель Ставрополья публиковал на личной странице в соцсети "заголовки с текстом экстремистского содержания". Посты с нецензурными выражениями относились к сотрудникам российских правоохранительных органов, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов края. 

Мужчина в суде согласился с обвинениями. Суд, учтя раскаяние, приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года и трехлетним запретом на администрирование интернет-сайтов.

Личные данные осужденного, который в сообщении пресс-службы суда назван "гражданин Д.", в карточке дела на сайте суда скрыты. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что житель Астраханской области в конце августа был арестован по делу о публичных призывах к терроризму и экстремизму из-за постов в мессенджере Telegram. 

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше