Кавказский узел

RU
Лента новостей
00:22, 22 августа 2025

Житель Астраханской области арестован за публикации в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ задержали жителя Астраханской области по делу о публичных призывах к терроризму и экстремизму из-за его постов в мессенджере Telegram. 

Задержанному мужчине 51 год. На оперативных кадрах его задержания видно, что силовики задержали его на территории частного дома полуодетым. Лицо задержанного на видео скрыто. 

Согласно версии силовиков, мужчина призывал к "террористической деятельности в отношении представителя органов власти" и экстремистской деятельности, цитирует слова представителя областного управления ФСБ Юлии Карзаловой "Южная волна".

Задержанный дал признательные показания и отправлен в СИЗО, сообщило издание AST-NEWS.ru.

Уголовное дело расследуется по статьям о публичных призывах к экстремистской (статья 280 УК России) и террористической деятельности (статья 205.2 УК России).  Первая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая - от пяти до семи лет. 

"Кавказский узел" также писал, что краснодарец Владислав Солохин был приговорен к денежному штрафу из-за комментариев с призывами к "разрушению символов действующей власти". Также к штрафу суд приговорил жителя Краснодара Виктора Морозова, признав его виновным в оправдании терроризма за комментарий под постом о приговоре по делу о попытке поджога военкоматов.

Автор: "Кавказский узел"

Все блоги
