В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память погибших заложников

На мемориальном комплексе «Город Ангелов» завершаются траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине трагедии в Беслане. Под звуки метронома были зачитаны имена 334 жертв теракта.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября с возложения цветов началась траурная церемония в школе Беслана №1 в память о погибших при теракте. К мемориальному комплексу, который находится на месте разрушенного спортзала, пришли сотни людей.

В Беслане сегодня проходит третий день вахты памяти. На кадрах, опубликованных ГТРК «Алания», видны десятки людей, которые посетили мемориальную школу N1 Беслана. Они принесли цветы, игрушки и бутылки с водой. Утром в спортзале мемориальной школы прошли литургия и крестный ход с портретами жертв теракта.

В 13.05, во время, когда произошел первый взрыв в школе, началась траурная церемония. На мемориальном комплексе «Город ангелов» под звук метронома назвали имена погибших, в небо были выпущены 334 белых шара, по числу жертв теракта, сообщил телеграм-канал «Сапа 15».

Отмети, что сегодня на светодиодных экранах на улицах Владикавказа появился рисунок 12-летней Азы Гумецовой, заложницы, погибшей во время захвата школы, - изображение однокрылого ангела. Рисунок подписан словами: «Пока вы помните – мы живы», сообщает телекомпания «Осетия – Ирыстон».

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Акция в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла также в Москве. В небо запустили 334 белых шара, сообщает РИА «Новости».

В храме Рождества Богородицы на Кулишках – Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. К памятнику были возложены цветы, бутылки с водой и игрушки.

Отметим, что журналистка Елена Милашина в 20-ю годовщину теракта в Беслане опубликовала расследование о применении танков во время штурма школы. На фоне ее расследования председатель Следкома Александр Бастрыкин встретился с родными жертв теракта. "Матери Беслана" на встрече с председателем Следкома Александром Бастрыкиным подняли вопрос о применении танков во время штурма школы, рассказала сопредседатель комитета организации Анета Гадиева. Причина смерти многих заложников остается не установленной, отметила сопредседатель организации "Голос Беслана" Эмма Тагаева.