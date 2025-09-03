Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил иск журналистки Юлии Вишневецкой компенсации морального вреда за незаконное задержание и арест на акции против мобилизации. Она запрашивала 300 тысяч рублей компенсации, суд обязал выплатить ей 10 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года на месте акции протеста против мобилизации в Махачкале была задержана журналистка Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание. 27 сентября она была арестована на пять суток и отправлена в изолятор временного содержания в Карабудахкентском районе. 30 сентября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте Вишневецкой, не приняв во внимание заявления защиты о фальсификации протокола об административном правонарушении. Кассационная инстанция вернула жалобу на повторное рассмотрение, после чего Верховный суд Дагестана, вновь рассмотрев ее, не нашел состава правонарушения в действиях журналистки.

Протокол был "грубо исправлен" после подписания, указала адвокат Марина Дубровина. "Как рассказала моя подзащитная, она подписывала протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП и была готова оплатить штраф и уйти. Хотя она заявляла, что не участвовала в митинге, а приехала как журналист и освещала событие как журналист", - сказала она. Суд признал Вишневецкую виновной по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Юлия Вишневецкая 7 мая 2025 года подала иск о компенсации морального вреда к отделу полиции Советского района УМВД России по Махачкале и МВД Дагестана. Дело к производству принял судья Исрапил Магомедов, затем к процессу привлекли МВД и Минфин.

Советский районный суд Махачкалы 28 августа вынес решение по ее иску, в котором Вишневецкая просила компенсировать моральный вред за незаконное задержание и арест в 2022 году. Судья Исрапил Магомедов удовлетворил исковые требования лишь частично: вместо 300 тысяч рублей Юлии присудили компенсацию в 10 тысяч, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Вишневецкой так и не вернули видеокамеру, стереомикрофон и мобильный телефон. При задержании у нее изъяли технику, не указав это в протоколе. Полицейские не признают, что забрали девайсы, и не говорят, где они находится.

В иске она также указывала, что в отделе полиции Советского района Махачкалы Юлия (как и около двухсот задержанных в тот день) провела больше суток. Никого не кормили, не было питьевой воды и помещения для сна, единственный доступный туалет находился на улице. Люди часами сидели и стояли во дворе отдела полиции, у них не было возможности прилечь, согреться или умыться. Эти действие силовиков противоречат нормам «Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц»,согласно которому задержанным на срок более трех часов долно предоставляться питание, а в ночное время — место для сна и постельные принадлежности., указано в сообщении на сайте центра.

В течение всего срока ареста Вишневецкая была лишена связи с внешним миром и не имела доступа к медицинской помощи. Вишневецкая подверглась дополнительному давлению: полицейские трижды снимали ее отпечатки пальцев и фотографировали, не разъясняя права отказаться от этих процедур. Законных оснований для этого не было — личность журналистки уже была установлена и занесена в протокол об административном правонарушении.В иске также говорилось, что журналистка испытывала стресс, унижение и бессилие перед произволом властей, ее самочувствие ухудшилось. В СМИ и интернете появилось более 120 публикаций, где задержание подавалось как доказательство ее «незаконной деятельности».

Размер компенсации в 300 тысяч рублей, который запрашивала Вишневецкая, был обоснован практикой Европейского суда по правам человека, где по аналогичным делам присуждают суммы в десятки тысяч евро, но суд обязал выплатить ей 10 тысяч компенсации и 3 тысячи возмещения госпошлины, сообщили правозащитники.

На сайте суда текст решения не опубликован, но указано, что иск удовлетворен частично.

Напомним, 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.