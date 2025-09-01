×

Кавказский узел

Лента новостей
19:55, 1 сентября 2025

Карабахские активисты возмущены роспуском Минской группы ОБСЕ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роспуск Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, подрывает авторитет организации и оставляет вопрос о правах армянских жителей региона неразрешенным, заявили карабахские активисты. 

Как писал "Кавказский узел", МИД Азербайджана заявил, что все институты, связанные с Минской группой ОБСЕ, по решению Совета Министров ОБСЕ закрываются с сегодняшнего дня. Все ранее принятые в рамках группы решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу. 

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. После этого министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы. 

Министерство иностранных дел Армении сегодня подтвердило информацию о роспуске Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. 80 карабахских общественных организаций, объединенных в союзе «Единение за Арцах» в совместном заявлении на имя председателя ОБСЕ выразили протест против этого решения. 

Сопредседатели Минской группы владели мандатом на достижение мирного урегулирования карабахского конфликта путем переговоров, но такого урегулирования не состоялось, указали авторы заявления. 

«Только такое урегулирование - на основе принципов международного права и защиты прав человека - может служить законным основанием для завершения работы Минского процесса и его структур. Парафированное же соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое ныне преподносится как разрешение конфликта, стало результатом противоправного применения силы со стороны Азербайджана», - говорится в тексте обращения.

Авторы письма подчеркивают, что «карабахский конфликт остается неурегулированным, а вопрос о правах насильственно перемещенных лиц - нерешенным».

«Роспуск этих структур Советом министров не только станет серьезным нарушением процедурных правил ОБСЕ, но и будет на практике рассматриваться как легитимация этнической чистки, осуществляемой Азербайджаном против народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Такой шаг подорвет авторитет Организации, создаст риск глубокого институционального кризиса и поставит под вопрос стабильность самой ОБСЕ», - говорится в документе.

Текст обращения на английском языке со списком подписантов направлен действующему председателю ОБСЕ и всем государствам-членам организации, отметил представитель союза  «Единение за Арцах» Юрий Карамян. 

Депутаты парламента Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявили о необходимости «предотвратить роспуск Минской группы до тех пор, пока не будут обеспечены надежные гарантии безопасного и достойного возвращения» армянского населения в регион. Они подчеркнули, что «конфликт не может считаться разрешенным, если целый народ был насильственно лишен исторической родины и неотъемлемых прав», а формальное объявление его урегулированным в таких условиях «оставит неизгладимый и кровавый след на истории, авторитете и принципах ОБСЕ». 

Центральный совет организации «Ай дат» (Армянский суд), комментируя роспуск Минской группы, заявил, что «ОБСЕ узаконивает применение силы как средства разрешения споров».

«Ай дат» призвал ОБСЕ и все международное сообщество «сохранять приверженность правам человека и своим гуманитарным миссиям, а также предпринимать эффективные шаги для защиты прав насильственно перемещенных армян, освобождения заключенных и сохранения культурного наследия».

«Только посредством последовательного, беспристрастного и принципиального взаимодействия можно обеспечить права народа Арцаха и сделать возможным реальный и прочный мир на Южном Кавказе», - говорится в заявлении организации, направленном корреспонденту “Кавказского узла”. 

Общественный деятель из Нагорного Карабаха Гагик Аванесян констатировал, что с роспуском Минской группы ОБСЕ заинтересованные страны  Европы «теряют каналы для присутствия на Южном Кавказе». «Отсутствие  Минской группы повышает угрозы для безопасности и целостности Армении», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

