Главная   /   Лента новостей
14:21, 1 сентября 2025

Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все институты, связанные с Минской группой ОБСЕ, по решению Совета Министров ОБСЕ закрываются с сегодняшнего дня. Все ранее принятые в ее рамках решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу, заявил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы. Подписанная в Вашингтоне Алиевым и Пашиняном декларация может стать концом армянской государственности или по крайней мере привести к дальнейшей потере территорий, считают аналитики. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, возразил Пашинян.

Совет министров ОБСЕ принял сегодня решение закрыть с 1 сентября всех институты, связанных с минским процессом по карабахскому урегулированию. решение было принято на основании совместного обращения Азербайджана и Армении, сообщил МИД Азербайджана. 

Секретариату ОБСЕ поручено до 1 декабря 2025 года решить все организационные и технические вопросы, связанные с ликвидацией данных структур. Также все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению, подчеркивает МИД.

"Таким образом, этим решением закрытие этих институтов было формализовано, и все государства-участники ОБСЕ признали, что данные структуры, созданные когда-то для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, утратили актуальность в новых условиях после его разрешения", -  говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство подчеркнуло, что принятие данного решения является не только подтверждением на международном уровне факта восстановления территориальной целостности  Азербайджана, "но и важным шагом в направлении практической реализации договорённостей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

На сайте ОБСЕ информация  роспуске Минской группы к 14.21 мск не опубликована.

"Азербайджанская Республика продолжит придерживаться своей принципиальной и последовательной позиции, основанной на нормах международного права, в деле укрепления мира и стабильности в регионе", - подчеркивается в сообщении.

Автор: "Кавказский узел"

