Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Дома на хуторах Трудобеликовский и Могукоровский повреждены обломками БПЛА. О пострадавших людях власти не сообщают.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности объявлен в ночь на 3 сентября был объявлен также в Ростовской области. На Дону повреждено несколько жилых домов. На станции Кутейниково в Чертковском районе неразорвавшийся снаряд был обнаружен на крыше вокзала, пассажиры были эвакуированы.

Из-за падения обломков БПЛА на хуторе Трудобеликовский Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Также пострадали три автомобиля. Всего в результате атаки обломки БПЛА обнаружили по семи адресам. Создана комиссия по оценке ущерба. На окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.

Во всех случаях пострадавших нет, отчитался Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Всего в течение ночи на 3 сентября средствами ПВО над территорией Краснодарского края были сбиты 20 БПЛА, рапортовало Минобороны в своем телеграм-канале.

В аэропортах Волгограда и Геленджика в ночь на 3 августа вводились ограничения из-за угрозы безопасности полетов. За время приостановки работы аэропортов из-за опасности атаки беспилотников два рейса, которые должны были приземлиться в Волгограде, ушли на запасные аэродромы.