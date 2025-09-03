Аэропорты Геленджика и Волгограда возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время приостановки работы аэропортов из-за опасности атаки беспилотников два рейса, которые должны были приземлиться в Волгограде, ушли на запасные аэродромы, задерживаются восемь рейсов.

Как писал "Кавказский узел", в аэропортах Волгограда и Геленджика введены ограничения из-за угрозы безопасности полетов, режим беспилотной опасности объявлен также в Ростовской области и на Ставрополье. На Дону повреждено несколько жилых домов, сообщил врио губернатора Слюсарь.

Прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда возобновлен. "В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета.", - написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 6.12 мск.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Спустя шесть минут, в 6.18 мск, Кореняко такое сообщил, что возобновлена работа аэропорта Геленджика.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживается вылет четырех и прилет четырех рейсов. Так, отправление рейса на Москву, который должен был вылететь в 22.40 мск 2 сентября, ожидается в 14.25 мск.

