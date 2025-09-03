Более 20 поездов задержаны из-за атаки БПЛА в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На станции Кутейниково в Чертковском районе нарушена работа контактной сети, а неразорвавшийся снаряд обнаружен на крыше вокзала, пассажиры эвакуированы. С задержкой 26 поездов, максимальное время опоздания - четыре часа 15 минут.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности объявлен в ночь на 3 сентября был объявлен в Ростовской области. На Дону повреждено несколько жилых домов, сообщил врио губернатора Слюсарь.

В результате атаки БПЛА этой ночью на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. "Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Зздание оцеплено. Вызваны саперы", - сообщил сегодня в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам, сообщило РЖД в своем Telegram-канале.

