Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества.
Как писал "Кавказский узел", 25 августа суд в Москве арестовал блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер отказался признать вину.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - информирует РИА Новости из зала суда.
Защита блогера настаивала на домашнем аресте. В судебном заседании адвокат сообщил, что Маркарян "раскаялся, готов сотрудничать со следствием и приходить по требованию". Сам блогер заявил в суде, что при задержании не прятался в багажнике машины, а сидел на пассажирском сиденье. Он добавил, что не был уведомлен о своем статусе разыскиваемого и за границу ехать не планировал, сообщило ТАСС.
Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативным высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). Также выступал с критикой властей России и военной операции.
