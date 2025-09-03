×

Кавказский узел

Лента новостей
19:07, 3 сентября 2025

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа суд в Москве арестовал блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер отказался признать вину.

"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - информирует РИА Новости из зала суда.

Защита блогера настаивала на домашнем аресте. В судебном заседании адвокат сообщил, что Маркарян "раскаялся, готов сотрудничать со следствием и приходить по требованию". Сам блогер заявил в суде, что при задержании не прятался в багажнике машины, а сидел на пассажирском сиденье. Он добавил, что не был уведомлен о своем статусе разыскиваемого и за границу ехать не планировал, сообщило ТАСС.

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативным высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). Также выступал с критикой властей России и военной операции.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в прокуратуре Москвы.

Мы обновили приложения на Android и IOS ! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

