Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего из Северной Осетии Урусова, признав виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего Минобороны России Урусова, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ 1 , сообщает военный суд на странице "ВКонтакте".

Судом установлено, что Урусов без уважительных причин 6 декабря 2024 г. в период мобилизации самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части. 5 июня 2025 г. Урусов был обнаружен в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики разыскивавшими его за уклонение от военной службы сотрудниками полиции. Подсудимый вину признал полностью и высказал сожаление о содеянном.

За совершение данного преступления Урусову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, уточняет пресс-служба.

Отметим, что в пресс-релизе суда имя военнослужащего не указано. На сайте военного суда информация временно недоступна. На этот момент просмотр карточки суда не представляется возможным.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.