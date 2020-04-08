Правозащитники указали на риски заражения коронавирусом арестованных в Азербайджане

08 апреля 2020, 03:56

Аресты нарушителей карантина в Азербайджане увеличивают риск распространения коронавирусной инфекции в пенитенциарных учреждениях, из тюрем также следует освободить тех, кто осужден из нетяжкие преступления, считают правозащитники. Случаев заражения в пенитенциарных учреждениях нет, за здоровьем заключённых пристально следят, заверили в Минюсте и общественной организации при ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. 6 апреля полиция сообщила о шести арестованных и более 3,7 тысячи человек оштрафованных за нарушение ограничений.

В Азербайджане 7 апреля был зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса, выявлены 76 новых больных. Общее число инфицированных в стране достигло 717, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Привлеченные к административной ответственности заключаются в пункты содержания лиц, арестованных в административном порядке, расположенных в Баку и регионах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. Арестанты находятся под ежедневным медицинским контролем, у них измеряется температура, и при ее повышении они изолируются от других заключенных, подчеркнул сотрудник ведомства. Вновь прибывшие также подвергаются медицинскому обследованию, прежде чем помещать их в камеры с другими арестантами, пояснил он. По словам сотрудника пресс-службы, максимальным сроком административного наказания за нарушение карантинного режима является арест сроком до 1 месяца.

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители задержали жителя Сумгаита. «Молодой человек при помощи специальной компьютерной программы подделывал время, указанное на ответном SMS с номера 8103 - «Системы получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима». В ходе расследования было установлено, что 5 апреля он отправил сообщение на номер 8103 для получения разрешения пойти в магазин. Он получил разрешение покинуть место проживания с 13:30 до 15:30 по местному времени (с 12.30 до 14.30 мск). Однако вечером того же дня он изменил время, указанное в сообщении. и снова вышел на улицу. Более того, он сообщил своим знакомым в социальных сетях и Whatsapp о своей находчивости, призвав воспользоваться этим», - отметил сотрудник ведомства. По его словам, житель Сумгаита был признан виновным по статье 211 (о нарушении противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, суд арестовал его в административном порядке на 25 суток.

За весь период карантинного режима по трем уголовным делам была избрана мера пресечения в виде ареста в отношении пяти человек, сообщил вице-спикер парламента Али Гусейнли. Еще 75 человек нарушителей были арестованы в административном порядке, в отношении 18 767 лиц были применены административные штрафы, еще 475 человек получили предупреждения, сообщило 6 апреля со ссылкой на него агентство Report.

Парламент Азербайджана установил меры наказания за нарушение эпидемиологического, карантинного и санитарно-гигиенического режимов, согласно которым для физических лиц предусмотрен штраф на сумму от 100 до 200 манатов (от 60 до 120 долларов), для должностных - от 1500 до 2000 манатов (900-1200 долларов). В зависимости от обстоятельств, может быть применено и наказание в виде ареста сроком до 30 суток. Внесены также поправки в Уголовный кодекс Азербайджана. которые предусматривают штрафы до 5 тысяч манатов (3000 долларов), либо ограничение или лишением свободы на срок до 3 лет за нарушение режимов, если оно повлекло распространение заболеваний или вызвало угрозу их распространения. В случае гибели людей наказание может быть в виде лишения свободы на пять лет. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, представлена в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

В Министерстве юстиции Азербайджана создана мониторинговая группа в связи рисками распространения коронавируса в учреждениях, где отбывают наказание и в следственных изоляторах, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член общественного комитета по наблюдению за местами принудительного содержания при министерстве Алимамед Нуриев. По его словам, члены мониторинговой группы, в которую входят также представители общественного комитета, недавно посетили пенитенциарные учреждения.

«Состояние осужденных и арестантов находится под постоянным медицинским контролем. Им ежедневно измеряют температуру. Те, у кого она выше нормы, помещаются во внутренний карантин в специальные помещения, расположенные в пенитенциарных учреждениях. На сегодняшний день, ни в одном из учрежденийне зафиксировано инфицированных коронавирусом», - отметил Нуриев.

Сотрудник пенитенциарной службы Минюста подтвердил, что зараженных коронавирусом в следственных изоляторах и колониях нет. Вновь прибывающие в следственные изоляторы и учреждения по отбытию наказания подвергаются тщательному медицинскому обследованию, и, если необходимо. временно изолируются, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники призвали смягчить наказание для нарушителей карантина

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает неправильным лишение свободы за нарушение карантинного режима. "В условиях пандемии, нужно как можно больше разгрузить тюрьмы. В местах содержания инфекция может стремительно распространяться, если попадет туда, потому что иммунитет заключенных ослаблен.... В Азербайджане помиловали порядка 180 человек старше 65 лет, и еще порядка 200 заключенных, которым оставалось до конца срока 3 месяца. Тюрьмы переполнены, число осужденных достигает 20 тысяч. Следует освобождать многих, кто не совершал тяжких преступлений против личности. Пусть в трудное время люди будут рядом со своими семьями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гасанов также отметил, что в период карантина запрещены свидания и передачи заключенным пищи из дома. и это тоже усугубляет их положение. "Ежедневно рапортуют об арестованных за нарушение карантинного режима. Я думаю, что достаточно штрафов", - сказал он.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его беспокоит ситуация в местах заключения. «Периодически родственники осужденных сообщают о заключенных в тюрьмах с высокой температурой. Пенитенциарная служба опровергает наличие инфицированных в местах заключения. К сожалению, представители независимых неправительственных организаций не обладают достоверной информацией о положении в тюрьмах, их не допускают к мониторингам. Формально существует общественный комитет при Минюсте, но в него входят представители провластных неправительственных организаций. В нынешней ситуации необходимо как можно больше освободить людей из тюрем, и не заполнять их новыми заключенными. Только в таком случае можно предотвратить распространение инфекций в местах заключения», - считает он.

Адвокат активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Бабека Гасанова Джавад Джавадов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что две недели назад его подзащитный заболел в колонии.

Главу Наримановского райотделения партии Бабека Гасанова приговорили к трем годам тюремного заключения. В мае 2019 года брат члена Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Бабека Гасанова заявил, что тот подвергся бесчеловечному обращению в колонии. Брат Гасанова сообщил, что отношение к активисту в колонии улучшилось после огласки в СМИ его жалоб на давление. В марте правозащитный союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Гасанова политзаключенным.

«У Бабека Гасанова была высокая температура. Его родные беспокоились. и 29 марта я посетил его. К тому времени температура спала. За несколько дней до нашей встречи ему сделали тестовое исследование ... заражения коронавирусом не было выявлено. Бабек сказал, что вместе с ним в санитарно-медицинскую часть были переведены еще несколько человек. Им также оказали медицинскую помощь, и они выздоровели», - сказал адвокат.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".