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11:53, 22 июня 2026

Повышение тарифа на проезд в маршрутках расстроило жителей Дагестана

Маршрутка в Махачкале. Фото: https://www.riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители некоторых маршруток в Дагестане повысили цены на проезд до 50 рублей. Местные жители, комментируя объявление о повышении тарифов в соцсети, заявили, что стоимость проезда не соответствует уровню их доходов, и что качество транспортных услуг остается ненадлежащим.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблему общественным транспортом. Они указывали, что салоны автобусов и маршруток постоянно переполненные, что водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок. 6 мая 2024 года владельцы маршруток обратились к властям Махачкалы с просьбой разрешить им повысить цены на проезд до 35 рублей. Это вызвало недовольство махачкалинцев.

В Махачкале стоимость проезда в маршрутках составляет 37 рублей. На муниципальных автобусных маршрутах цены варьируются от 30 до 35 рублей, сообщила 6 апреля РГВК "Дагестан".

Instagram*-паблик my.derbent 20 июня опубликовал фотографию, на которой показано объявление в маршрутке о повышении цены на проезд до 50 рублей.

"В Дагестане маршрутки начинают повышать цены на проезд в связи с удорожанием топлива (на фото маршрутка в Буйнакске). Просят отнестись с пониманием", - сказано в описании фотографии.

Этот пост в Instagram*-паблике my.derbent, на который подписано около 323 тысяч пользователей, на 11.50 мск 22 июня набрал 452 отметки "Нравится" и 108 комментариев. Часть их авторов сочла повышение цен на проезд следствием подорожания топлива.

"Это было ожидаемо с повышением топлива", - написал murad_official_tea_master. "Этого и следовало ожидать", - отметил derbentskiy1987. "Вчера залил солярку за 80, сегодня 90 рублей", - указал imlii_555.

Другие пользователи выразили сомнение, что рост цен на проезд связан с повышением стоимости топлива, указав на использование газа.

"Можно подумать они бензином заправляют. Большинство на газе", - отметил marat_86__.

"Маршрутки на газе и сказки про дизель", - написала пользователь sanuber____. "Вы же на газе ездите все", - подчеркнула gamzaeva862.

Еще одна часть комментаторов пожаловалась на состояние маршруток.

"Так пусть стоя не берут людей, 37 человек было в маршрутке", - отметила hadizhat1961. "Кондиционеры поставьте и чистые кресла тогда", - написал timayuss.

"Как будто у них комфортно в маршрутке. По часу стоишь на остановке, битком набитые. Зато цена 40 рублей", - отметил prostomariy34.

Также пользователи обратили внимание на несоответствие между ростом цен на проезд и уровнем зарплат. "Наши зарплаты интересно в курсе этого?" - сыронизировала aisha777tt. "Цены поднимать могут, а зарплату нет что ли?" - отметил kameliy_999. "Зарплаты тоже пусть поднимают" - заявил ramazanov_r_m_.

Некоторые комментаторы предложили отказаться от маршруток в пользу других способов передвижения.

"Уже на велосипедах надо ездить. Это полезно" - написал пользователь sabi_pack. "Легче уже на такси ездить", - отметил пользователь rijee_bestie.

На 11.50 мск на сайтах главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте.

"Кавказский узел" также писал, что на проблемы в сфере общественного транспорта Дагестана ранее указывали и сами перевозчики. Так, 1 ноября 2021 года водители махачкалинских маршруток объявили забастовку, потребовав снизить план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров.

Администрация компании отстранило от работы бастующих, а жители Махачкалы поддержали в соцсети акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров.

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Автор: "Кавказский узел"

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