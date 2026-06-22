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08:54, 22 июня 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения Александра Гракова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий Александр Граков 17 октября 2023 года не явился на службу в воинскую часть. 16 апреля текущего года он был обнаружен сотрудником полиции в Моздоке. Следствие считает, что с 17 октября 2023 года до 16 апреля текущего года Граков находился по месту своего жительства и проводил время по своему усмотрению.

На суде Граков высказал сожаление о содеянном. Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике также приговорил военнослужащего Саида Бештоева к пяти годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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