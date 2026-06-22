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10:52, 22 июня 2026

Пятеро бойцов из Дагестана убиты в СВО

Родные погибших бойцов. 21 июня 2026 г. Скриншот видео пресс-служба главы Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Камил Махадов, Арсен Наджафов, Яхья Рагимов, Загидин Рамазанов и Баглар Саидалиев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2004 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1999 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО убиты военнослужащие Камил Махадов, Арсен Наджафов, Яхья Рагимов, Загидин Рамазанов и Баглар Саидалиев. Глава Дагестана Фёдор Щукин передал их родным ордена Мужества, которыми бойцы были награждены посмертно, сообщила 21 июня в своем телеграм-канале администрация главы республики.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 2004 военнослужащих из Дагестана.

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по числу убитых в военной операции на Украине бойцов, чьи имена официально обнародовали власти. Первым из представителей власти о том, что на Украине убит российский военный, заявил возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов – он сообщил смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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