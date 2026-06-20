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06:47, 20 июня 2026

Военнослужащий из Дагестана убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фарид Джумагишиев убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1999 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1998 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убит военнослужащий Фарид Джумагишиев, он посмертно награжден медалью "За Отвагу" и орденом Мужества. В селе Карагас в честь Джумагишиева открыта мемориальная доска, сообщила администрация Ногайского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1999 военнослужащих из Дагестана.

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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