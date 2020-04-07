Шесть человек арестованы в Азербайджане за нарушение карантина

07 апреля 2020, 07:59

Владелец заведения общепита, работающего вопреки объявленному карантину, арестован, как и пять жителей Азербайджана, задержанных на улицах, сообщила 6 апреля полиция страны. Еще более 3,7 тысячи человек оштрафованы за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", на 6 апреля в Азербайджане выявлено 57 новых случаев коронавируса, в больницах находятся 590 человек, 11 из них в тяжелом состоянии. Всего зафиксирован 641 случай заражения коронавирусом, вылечились 44 человека, скончались семь пациентов, сообщили в оперативном штабе. С начала эпидемии семь пациентов скончались. 6 апреля также стало известно о 18 случаях коронавируса в Нахичеванской автономной республике, не имеющей прямого сухопутного сообщения с остальной частью Азербайджана.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане при проверках соблюдения карантина 5 и 6 апреля обнаружено пять работающих предприятия общественного питания, два из них в Баку, что является нарушением противоэпидемического режима, сообщило 6 апреля агентство "Туран".

Собственник одного из объектов питания был арестован, а четверо других оштрафованы, информировало со ссылкой на пресс-службу МВД агентство.

Всего за нарушение режима были оштрафованы 3796 человек, в том числе 1588 в Баку. Пять человек были арестованы за попытку незаконно пересечь полицейские посты в различных городах и районах Азербайджана.

Один человек предупрежден за распространение ложной информации о коронавирусе в социальных сетях, которая, по мнению силовиков, могла вызывать беспокойство жителей, информировало 6 апреля агентство Report.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".