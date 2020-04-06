18 случаев заражения коронавирусом выявлены в Нахичеванской автономной республике

06 апреля 2020, 13:45

Один из 18 зараженных коронавирусом в Нахичеванской автономной республике выздоровел. Под медицинское наблюдение взяты 2896 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля в Азербайджане были зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусом, и число инфицированных достигло 584. Число умерших составило семь. В Нахичеванской автономной республике (НАР), не имеющей прямого сухопутного сообщения с Азербайджаном, случаев коронавирусной инфекции к 5 апреля зарегистрировано не было.

Нахичеванская автономная республика - эксклав Азербайджана, являющийся в соответствии с Конституцией Азербайджана и собственной Конституцией "автономным государством в составе Азербайджанской Республики". На севере и востоке НАР граничит с Арменией (протяженность границ составляет 264 км), на западе и на юге с Турцией (15 км) и Ираном (204 км), указано на сайте azerbaijans.com.

К 6 апреля в Нахичеванской автономной республике выявлены 18 зараженных коронавирусом. При этом один из заболевших выздоровел. Под медицинское наблюдение взяты 2 896 человек, из них 536 человек - прибывшие в НАР из других регионов, сообщило министерство здравоохранения автономии на своем сайте.

"630 подозреваемым в заражении COVID-19 были проведены тестовые исследования. По результатам повторных тестовых проверок инфицирование было подтверждено у 18 пациентов. Один человек вылечился и уже выписан домой. Оставшиеся 17 человек продолжают лечение в больнице особого режима, случаев осложнений у них нет", - говорится в сообщении Минздрава, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министр здравоохранения автономии Ниязи Новрузов 29 марта заявлял, что, в связи с закрытием въезда и выезда в регион опасности распространения инфекции нет. При этом он отметил, что "предпринимаются все меры предосторожности".

По мнению правозащитника, директора Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова, заявления региональных властей об отсутствии зараженных вызывали сомнения.

"НАР находится на стыке границ с Ираном и Турцией. В Иране уже в феврале бушевала эпидемия, а границы закрыли только 29 февраля. Кроме того, транзитом через НАР возвращались наши студенты из Турции. Их потом спецрейсами доставляли в южный регион Азербайджана, а часть помещали на карантин в НАР. В такой ситуации невозможно, чтобы не было зараженных. Наконец, власти НАР признали наличие инфекции. Это важно для осведомленности и повышения ответственности населения", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что в Азербайджане с 24 марта действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене, въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".