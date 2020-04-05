Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 7

05 апреля 2020, 20:49

После смерти двух пожилых мужчин общее число умерших от коронавируса в Азербайджане возросло до семи.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене, въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Информацию о смерти двух человек, инфицированных коронавирусом, сегодня вечером распространил оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Оба погибших - граждане страны. Один из них, 1931 года рождения, страдал сахарным диабетом. У второго умершего, 1956 г.р., кроме диабета были ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Анализы образцов, взятых у обоих больных, дали положительный результат на коронавирус. Члены их семей и другие лица, контактировавшие с умершими пациентами, взяты на карантин, говорится в пресс-релизе.

Таким образом, числе умерших от коронавируса в Азербайджане пациентов достигло 7. Общее число зараженных составило 584 человек, 32 больных вылечились. Число лиц, находящихся в больницах, по состоянию на 5 апреля составляет 545, добавили в оперштабе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".