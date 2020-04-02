Ключевые магистрали Баку лишились трафика. Баку, март 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

02 апреля 2020, 20:49

41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 400, в больницах с этим диагнозом находятся 369 человек.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 298. Умерли пять человек. 1 апреля был зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом, и общее число инфицированных выросло до 359. В больницах оставались 328 пациентов.

Сегодня был выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Число инфицированных достигло 400. Из них 26 вылечились, пять человек умерли, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По данным штаба, состояние восьми заболевших оценивается как тяжелое, 11 - средней тяжести, остальных как стабильное. В больницах специального режима продолжают лечение 369 пациентов.

Жителям Азербайджана старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным позволено делать это в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене. Въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничен, междугородний транспорт прекратил работу, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

О том, что представляет собой коронавирус и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта основана на данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"HRHF осудила власти Азербайджана за нарушения прав человека во время пандемии", "Количество зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 115 человек", "Меры самоизоляции продлены в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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