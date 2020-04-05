Власти обязали жителей Азербайджана отпрашиваться из дома по смс

05 апреля 2020, 00:27

В Азербайджане с 5 апреля введена разрешительная система передвижения. Она предусматривает, что одна категория людей сможет перемещаться свободно, другая - по предварительной онлайн-регистрации, а третья - после получения разрешения по смс. Активисты усмотрели в этих мерах нарушение фундаментальных свобод.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных в Азербайджане к 4 апреля достигло 521. К этому времени число умерших составило пять человек, а выздоровевших - 32.

С 24 марта в Азербайджане введен особый карантинный режим. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным позволено делать это в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене. Въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, междугородний транспорт прекратил работу, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана в связи с распространением коронавируса ввел новые правила передвижения на территории страны с 00:00 5 апреля до 20 апреля. Постановление было принято 2 апреля и опубликовано на сайте государственного информационного агентства "Азертадж".

Свободно передвигаться на основе служебного удостоверения или справки с места работы могут сотрудники администрации президента, Кабинета министров Азербайджана, судебных и правоохранительных органов, структуры здравоохранения, МИД, депутаты Милли Меджлиса и сотрудники аппарата парламента, руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители. Представителей СМИ также имеют право на свободное передвижение по журналистским удостоверениям, следует из постановления.

По специальным разрешениям могут передвигаться работники служб жизнеобеспечения, коммунальных организаций, промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, телекоммуникационных предприятий, которым ранее была разрешена деятельность в условиях карантинного режима. Для этого руководители указанных предприятий должны заблаговременно зарегистрировать по электронному адресу icaze.e-gov.az своих работников, сказано в документе.

Все остальные лица могут покинуть место проживания в случаях, когда требуются экстренная медицинская помощь, продовольственные товары, медикаменты, когда нужно воспользоваться банковскими и почтовыми услугами или прийти на похороны близкого родственника. Данные лица с целью получения разрешения покинуть место проживания должны направить смс-сообщение на номер 8103. Сообщения бесплатные. Только после получения разрешения можно покидать жилье, говорится в постановлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Так, для выхода из дома, например, для получения медицинской помощи, нужно направить на 8103 сообщение с указанием цифры 1 и номера удостоверения личности (внутренний паспорт). Иностранцы или лица без гражданства должны указать номер документа, дающего им право на пребывание или проживание в Азербайджане. Жилье можно покинуть на два часа, получив обратное сообщение о разрешении. Таким же способом можно получить разрешение на покупку продуктов, лекарств, получение банковских и почтовых услуг. В этом случае, надо посылать смс с указанием цифры 2. На покупки также выделяется два часа. Для участия в похоронах нужно послать сообщение с цифрой 3. При этом время не регламентируется. За нарушение карантинного режима предусмотрены меры ответственности, сказано в документе.

Сообщение нужно отправлять заблаговременно - за час до выхода из дома. Разрешение человек сможет получить в течение часа после обращения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Граждане, вышедшие из дома без разрешения или оказавшиеся на улице сверх дозволенного времени, будут привлечены к ответственности. Контролировать соблюдение карантинного режима будут сотрудники МВД на улицах. Те, у кого есть разрешение на выход из дома, могут пользоваться частным транспортным средством. Разрешены услуги такси только водителям, работающим в составе компаний, руководители которых запросят разрешения. Индивидуальным перевозчикам запрещается работать. Лицам старше 65 лет по прежнему нельзя покидать жилье, сообщило госагентство.

Госагентство подготовило видеоролик с инструкцией, как отправлять смс для получения разрешения. Он был опубликован в Youtube-канале ASAN xidmət 4 апреля и сегодня к 00.25 мск набрал 10 443 просмотра.

Полиция не будет штрафовать нарушителей, если они немедленно и беспрекословно выполнят требование вернуться домой. Однако при повторном нарушении сразу будут применены штрафы, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

В Азербайджане физические лица за нарушение карантинного режима наказываются штрафом в размере от 60 до 120 долларов, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Оперштаб также постановил запретить с 5 по 20 апреля въезд в страну и выезд из нее всех видов транспорта. Исключения составят грузоперевозки.

Активисты раскритиковали эти меры, усмотрев в них нарушения прав человека.

"Правительство, обязывая граждан пользоваться услугами смс, нарушают фундаментальные права граждан. Власти, применяя эту меру, обязаны были прежде обеспечить всех граждан мобильными телефонами. Как быть с гражданами, которые не имеют мобильных телефонов, активных номеров по причине ограниченных финансовых возможностей? Каждый имеет обязательства соблюдать законы, но никого нельзя принудить к пользованию за свой счет услугами монополистов - операторов сотовой связи, а также поставщиков мобильных телефонов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Журналист и правозащитница Хадиджа Исмайлова считает, что применение ограничений на передвижение и разрешительная система без объявления чрезвычайного положения антиконституционны.

"С другой стороны, смс-сообщения будут оплачиваться из госбюджета и таким способом будут обогащаться операторы сотовой связи, которые принадлежат правящей элите. Так борьба с коронавирусом используется как для подавления прав человека, так и в коррупционных целях", - заявила Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".