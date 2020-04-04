Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 521

04 апреля 2020, 23:04

78 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Азербайджане. В больницах продолжают лечение 484 пациента.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных коронавирусом в Азербайджане к 3 апреля достигло 443, в больницах с этим диагнозом находились 406 человек. К этому времени число умерших составило пять человек, а выздоровевших - 32.

Оперативный штаб при Кабинете министров 4 апреля сообщил о 78 новых случаях инфицирования коронавирусом. Состояние 17 из них характеризуется как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное.

"До сих был зафиксирован 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. 32 человека вылечились и были выписаны из медучреждений, пять больных скончались. В настоящее время в больницах специального режима остаются 484 человека", - сказано в сообщении штаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Больше всего случаев инфицирования - 146 - зафиксированы в Баку. 98 зараженных прибыли из-за рубежа. 18 заболевших в Ленкораньском районе, 15 - в Джалилабадском, 12 - в Сальянском. В Апшеронском районе и городе Сумгаит зафиксированы 11 и 9 случаев соответственно. Еще 9 зарегистрированы в приграничном с Россией Гусарском районе. В Товузском районе - 5 случаев, Нефтчалинском - 4. Еще в 18 районах были выявлены от 1 до 3 зараженных. Единственный регион, где не зафиксировано случаев заражения, - это Нахичеванская автономная республика, которая не имеет сухопутного сообщения с остальной частью Азербайджана. Также не выявлены зараженные в Гяндже, Мингячевире, Ширваны, следует из информации, опубликованной 3 апреля на азербайджанском сайте KoronaVirus.

С 24 марта в Азербайджане введен особый карантинный режим. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным позволено делать это в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене. Въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, междугородний транспорт прекратил работу, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".