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18:00, 21 июня 2026

Повреждение трубопровода привело к загрязнению Каспийского моря

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Между островом Пираллахы и поселком Дюбенди в Каспийском море обнаружено нефтяное пятно, предположительно оно образовалось из-за повреждения трубопровода якорем. Государственная нефтяная компания Азербайджана отчиталась о прекращении подачи нефти по нему. Специалисты проекта "Прозрачный мир" сообщили о трех возможных загрязнениях Каспия, два из них - на территории России.

19 июня в профильные службы центрального аппарата ПО "Азнефть" поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди, сообщила Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.Установлено, что источником загрязнения стал один из принадлежащих ПО "Азнефть" подводных нефтепроводов. Как установили водолазы, на подводном нефтепроводе были выявлены механические повреждения. По предварительной оценке, они возникли в результате контакта с внешним предметом, предположительно с якорем. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. "До их завершения эксплуатация поврежденного трубопровода приостановлена, что исключает дальнейшую утечку нефти в море", - говорится в сообщении..

Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной зоны, проводятся в тесной координации Министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО "Азнефть".

Проект "Прозрачный мир" сообщал о как минимум 3 загрязнениях Каспия на основе снимка от 18 июня, предположительно пятна-слики связаны с судовыми сбросами - авторы проекта указали, что самый крупный вероятный судовой сброс обнаружен в российском секторе Каспийского моря, его площадь 1,41 км², также в российском секторе зафиксировано и пятно  площадью 0,37 км². В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружен возможный фрагментированный судовой сброс площадью 0,1 км², говорится в сообщении от 19 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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