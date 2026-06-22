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01:59, 22 июня 2026

Партия Левона Тер-Петросяна призвала оппозицию объединиться против властей Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Армянский национальный конгресс", лидером которого является бывший президент Армении Левон Тер-Петросян, призвал оппозицию объединиться, чтобы противостоять попыткам властей обеспечить себе конституционное большинство в парламенте.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, в парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения"- 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%.

Партия "Армянский национальный конгресс", которую возглавляет бывший президент Армении Левон Тер-Петросян, предложила всем оппозиционным силам совместно добиться обжалования результатов парламентских выборов и проведения новых выборов, а также противостоять попыткам властей обеспечить себе конституционное большинство в парламенте, которые в заявлении партии названы незаконными, пишет 21 июня News.am.

В заявлении конгресса отмечается, что власти назвали всех оппонентов врагами мира и "партиями войны", режим хочет принять такую конституцию, которая ликвидирует государственно-правовые основы независимости Армении и устраняет остатки механизмов сдержек и противовесов, препятствующих единоличной власти Пашиняна. Также в заявлении содержатся обвинения в адрес действующей власти в фальсификации итогов выборов.

АНК предлагает провести совместные массовые акции протеста и разработать проект конституции на базе полупрезидентской модели, принятой в 1990 году.

Напомним, что ранее АНК присоединился к заявлению о фальсификации итогов выборов, которое также подписали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Процветающая Армения", "Светлая Армения" и "Национальный народный полюс".

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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