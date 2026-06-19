Намизаду Сафарову отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку отклонил на подготовительном заседании все ходатайства защиты Намизада Сафарова, отказавшись перевести 72-летнего правозащитника под домашний арест. Сафаров категорически отверг обвинение в мошенничестве, а защита указала на явные признаки фальсификации в его деле.

Как писал "Кавказский узел", юрист и правозащитник, бывший адвокат Намизад Сафаров, известный своей активной гражданской позицией был задержан в Азербайджане 9 декабря. Провластные медиа назвали Сафарова подозреваемым в мошенничестве. Созданный в 2024 году азербайджанскими политэмигрантами за рубежом "Народный парламент Азербайджана", членом которого Сафаров стал, осудил его задержание и назвал дело против него политическим преследованием. 11 декабря суд отправил его в СИЗО на четыре месяца, а 14 апреля срок ареста Сафарова был продлен еще на три месяца.

Намизад Сафаров известен активной гражданской позицией, общественной и правозащитной деятельностью. Он работал адвокатом с начала 1990-х годов, однако в 2005 году был исключен из Коллегии адвокатов. Сам Сафаров связывал это решение с его критикой руководства этой структуры.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 18 июня состоялось подготовительное заседание по делу юриста и правозащитника Намизада Сафарова. Адвокаты ходатайствовали о прекращении уголовного дела, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавший на заседании член Комитета защиты гражданского общества, правозащитник Гилал Мамедов.

В случае отказа по первому ходатайству защитники Сафарова также просили перевести обвиняемого под домашний арест, приняв во внимание его 72-летний возраст и серьезные проблемы со здоровьем.

«Сам Намизад Сафаров решительно отверг выдвинутое ему обвинение в мошенничестве, назвав дело полностью сфабрикованным и заказным. В материалах дела утверждается, что Намизад Сафаров обманул некую женщину, взяв с нее 53 тысячи манат (более 31 тысячи долларов США) за трудоустройства, а потом не вернул денег. Однако Намизад Сафаров сказал в суде, что вообще не знаком с этим человеком. С другой стороны, у этой женщины даже нет образования: куда же, как спросил сам Сафаров, он мог ее устроить на работу с высокими заработками? Кроме того, в деле нет никаких доказательств того, что Сафаров контактировал с «потерпевшей» - ни телефонных разговоров, ни переписок. Нонсенсом в этом деле является и то, что жалобу против Сафарова написали после того, как его задержали и это зафиксировано в материалах дела. Одного данного факта достаточно было для того, чтобы суд освободил Намизада Сафарова», - рассказал Мамедов.

Сафарову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве с причинением ущерба в крупном размере (статья 178.3.2 УК Азербайджана). Провластное агентство АПА, ссылаясь на следственные материалы, утверждало, что Сафаров, "представившийся адвокатом", обещал восстановить в должности уволенного с работы гражданина, но не сделал этого, и тот подал жалобу в полицию.

Суд не удовлетворил ни одно из ходатайств назначил слушаний по существу на 2 июля.

Один из адвокатов Сафарова также указал на отсутствие правовых оснований для уголовного преследования юриста и «очевидные фальсификации в деле».

«Жалоба на Намизада Сафарова на горячую линию МВД «102» поступила спустя несколько часов его задержания. Так, он был задержан в 12.00, в полдень, а звонок на «102» поступил в 14.26. При этом заявление на Сафарова потерпевшей было написано в 18-ое отделение Наримановского районного управления полиции Баку в 14.03. На самом деле жалоба в полицию пишется после обращения на «102» - именно на «горячей линии» гражданину указывают в какое отделение полиции надо официально обратиться. И уже в 17.00 началось следствие, - откуда такая спешка? Это же преступление, связанное с убийством. Прежде чем, начать следствие, дознаватель должен был провести расследования. И вообще, откуда в полиции знали, что против Сафарова будет жалоба, чтобы его заблаговременно задержали?» - сказал адвокат, не пожелавший быть названным.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил «Кавказскому узлу», что по делу Сафарова состоялось подготовительное заседание. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

«Кавказский узел» также писал, что правозащитники признали Сафарова политзаключенным. Сафаров много лет защищал права простых граждан и известен своей честностью, поэтому обвинение в присвоении денег абсурдно, заявил ранее глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли. По его мнению, арест связан с гражданской и критической позицией юриста и может быть политически мотивированным, как и дела других активистов.