548 жителей Азербайджана возвращены на родину из России после закрытия границы

22 апреля 2020, 18:53

С 20 апреля 548 жителей Азербайджана вернулись домой из России, где им пришлось оставаться из-за закрытия границ, сообщил сегодня азербайджанский МИД. На родине их проверяют на коронавирус и размещают в гостиницах на карантин.

Как писал "Кавказский узел", в Магарамкентском районе Дагестана к 13 апреля находились порядка 257 жителей Азербайджана, которые не могли покинуть Россию из-за закрытия границы с азербайджанской стороны. Местные власти разместили людей в двух гостиницах и в мечети, обеспечили их питание. Азербайджан вынужден закрыть границы до 20 апреля, сообщил 12 апреля посол страны в России Полад Бюль-Бюль оглы. Он призвал азербайджанских граждан не пытаться пока проехать в страну.

Сегодня тесты на коронавирус подтвердились еще у 38 человек в Азербайджане, и общее число зараженных выросло до 1518. При этом за сутки выписаны из больниц 42 пациента, сообщили власти страны. В Азербайджане с 24 марта действует режим карантина, а с 5 апреля - разрешительная система передвижения, которая предполагает, что люди должны получить разрешение на выход из дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа инфицированных на юге России и Южном Кавказе.

О возвращении граждан Азербайджана из России говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы МИД Азербайджана. В нем напоминается, что для обеспечения организованного возвращения азербайджанских граждан из России на родину желающим было предложено зарегистрироваться на специальном портале www.evegedirem.info («Возвращаюсь домой»).

Правительство Азербайджана создало сайт "Возвращаюсь домой" для регистрации граждан страны, находящихся в России и желающих вернуться на родину. "Цель сайта - ускорить рассмотрение обращений наших соотечественников, проживающих в разных регионах России, в посольство, предоставив им возможность зарегистрироваться онлайн, чтобы помочь в процедурах последующей репатриации. На сайте создана электронная очередь, и даты возвращения наших граждан в Азербайджан будут определены в соответствии с этой последовательностью. Уважаемые соотечественники, в сложившейся ситуации, которая важна для всего мира и нашей страны, мы просим вас еще раз проявить сдержанность и мобилизацию, соблюдать правила карантинного режима для здоровья себя, своей семьи и близких", - было сказано в сообщении на сайте. Регистрация была открыта 18 апреля на пять дней.

«В последние дни при поддержке посольства Азербайджана в России, а также координации и сотрудничестве с соответствующими российскими государственными органами группа азербайджанских граждан вернулась в страну через специальный коридор на пограничном контрольно-пропускном пункте. С 20 апреля 548 человек пересек границу, и все они помещены в карантин в течение определенного периода времени», - сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Ведомство напомнило, что зарегистрированные на портале «Возвращаюсь домой» будут заранее проинформированы о дате их перехода границы по телефону или смс-сообщением.

Азербайджанским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации и зарегистрированным на специальном портале, не нужно заранее прибывать на пограничные контрольно-пропускные пункты и аэропорты. Им рекомендуется оставаться по месту жительства и ждать соответствующей информации, отмечает МИД.

На запрос корреспондента «Кавказского узла» в пресс-службу МИД Азербайджана о том, вернулись ли в страну 257 человек, которые ранее прибыли к границе, но не могли пересечь ее и оставались в Дагестане, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что возвращены все те, кто обращался в посольство Азербайджана в России и зарегистрировались на портале.

В пресс-службе также отметили, что регистрация на портале «Возвращаюсь домой» завершается в 00.00 23 апреля, и что в ближайшие дни в Азербайджан вернутся все изъявившие желание.

По данным на 18.30 мск 22 апреля, на сайте «Возвращаюсь домой» значатся 500 человек, ожидающих возвращения в Азербайджан.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» отметили, что возвращающиеся из-за рубежа граждане Азербайджана помещаются в карантинных пунктах, созданных в гостиницах и центрах отдыха сроком на 14-21 день, где находятся под наблюдением медработников и проходят тестирование на коронавирус.

В свою очередь, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что лица, находящиеся на карантине, обеспечиваются трехразовым питанием и медицинским обслуживанием за счет государства.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".