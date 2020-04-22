Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило полторы тысячи

22 апреля 2020, 16:16

Тесты на коронавирус подтвердились еще у 38 человек в Азербайджане, и общее число зараженных выросло до 1518. При этом за сутки выписаны из больниц 42 пациента, сообщили власти страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 1480. Из них 20 пациентов умерли, 865 выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане за сутки подтвердился коронавирус еще у 38 человек, общее число инфицированных достигло 1518, сообщил оперативный штаб при правительстве страны.

При этом 42 выздоровевших пациента выписаны из больниц, таким образом, число излеченных выросло до 907. Умерших от коронавируса в стране по-прежнему 20, говорится в обнародованном заявлении оперштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В больницах специального режима находится на лечении 591 человек. Состояние 14 из них характеризуется как тяжелое, 21 – средней тяжести, остальных стабильное. В стране проведен 108 221 тест на вирус, сообщил оперштаб.

Отметим, что седьмые сутки подряд число выздоровевших в Азербайджане превышает число новых случаев заражения.

17 апреля президент Ильхам Алиев заявил, что число выздоравливающих в стране вторые сутки подряд превышает число новых случаев заражения. Впервые число излечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных в Азербайджане 12 апреля, обратил внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".