Мэрия Махачкалы согласилась перенести будущий памятник Алиеву

07 сентября 2023, 04:53

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Администрация вновь предложила махачкалинцам проголосовать за проект памятнику Гейдару Алиеву, изменив место его установки на проспект Гамидова. Новое место не устроило горожан, многие из которых принципиально высказываются против монумента.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы 13 июля предложили местным жителям проголосовать за проект памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву для установки на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского. Махачкалинцы выступили против памятника, заявив, что Алиев не имеет отношения к Дагестану, а в городе не хватает зеленых зон.

Мэрия Махачкалы 5 сентября объявила, что место установки памятника Гейдару Алиеву пересмотрено «с учетом мнения жителей города». «Памятник предлагается установить в сквере по проспекту Гамидова», - говорится в публикации Telegram-канала городской администрации.

Городские власти также предложили жителям два варианта памятника для голосования. По состоянию на 4.00 мск сегодня под постом с сообщением оставлено 120 комментариев, а под публикацией с голосованием - 68 комментариев. Подавляющее большинство комментаторов возмущены, что в голосовании не предложен вариант «против памятника».

«Категорически против установки данного памятника, как в принципе и любого другого памятника в скверах и парках», - написал Zyava.

«Все против памятника Алиеву, не ставьте его. Лучше другими насущным проблемами города занимайтесь. Город утопает в мусоре, проблемы со светом, с водой, нет парков, зон отдыха, все застраивается, на это времени нет, надо памятник установить», - считает М М.

«Надо правильно общественные слушания провести, а не предлагать выбор памятника без выбора места», - написал Мысли Аксакала.

Сотрудник мэрии Махачкалы на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что изменить место установки памятника было решено после большого общественного резонанса: таким образом чиновники учли, что горожане не хотят видеть памятник Алиеву на проспекте Шамиля, вместо зеленой зоны у кинотеатра «Россия».

«Решение о переносе локации принималось по ту сторону площади (напротив мэрии располагается администрация главы и правительства Дагестана, - прим. «Кавказского узла»). Мэрия в этом случае выступает лишь как исполнитель, предоставляя земельный участок. Почему выбран проспект Гамидова, неизвестно. Тем более, что тут установлен большой памятник Кирову (проспект Гамидова ранее носил имя Кирова, - прим. «Кавказского узла»). Это небольшой зеленый сквер, в центре есть небольшое место. Будут ли вырубать для [памятника Алиеву] деревья, пока никто не знает», - рассказал чиновник.

Махачкалинская администрация начала «прощупывать почву на предмет установки памятника Гейдару Алиеву в сквере по проспекту Гамидова», считает политолог Альберт Эседов.

«Запущен и опрос, где указано, что локация изменена с учетом мнения горожан. Это мнение в большинстве своем состоит в том, чтобы памятник не был установлен вовсе, но я не слышал, что были какие-то общественные слушания и горожане на них сказали - ну, ладно, пусть будет этот сквер», - сказал Эседов корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что в опросе нет варианта «с учетом мнения горожан, воздержаться от установки памятника», а комментарии против установки удалялись из Telegram-канала мэрии.

Руководство города и республики услышало дружное "нет" проекту памятника Гейдару Алиеву на пересечении проспекта Имама Шамиля и улицы Ярагского, что уже можно считать победой здравого смысла, считает активист движения «Город наш» Саид Ниналалов.

«Сейчас предлагается не лучшая локация - проспект Гамидова, бывший проспект Кирова. Этот вариант тоже не слишком радует горожан.

В сквере уже есть один памятник - деятелю революции и первых лет Советской власти Сергею Кирову», - рассказал Ниналалов корреспонденту «Кавказского узла».

Он добавил, что когда в Махачкале устанавливали памятник Азизу Алиеву, руководившему обкомом КПСС Дагестана в 1940-х годах, азербайджанская сторона капитально отремонтировала пятиэтажный панельный дом рядом с памятником и привела в порядок территорию вокруг самого памятника.

«Я предлагаю по аналогии - выбрать хороший и свободный участок, разбить там сквер или парк имени Гейдара Алиева и там же установить ему памятник. Думаю, если соседняя республика профинансирует такой проект, многие дагестанцы против не будут. Это будет место, где смогут гулять родители с детьми, отдыхать жители Махачкалы, и гости республики. Я уверен, что нет другого способа хоть как-то озеленить Махачкалу», - считает активист.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Гейдаре Алиеве.

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