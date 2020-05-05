Около 600 граждан Азербайджана ожидают в Дербентском районе открытия границы

05 мая 2020, 06:25

В Дербенте и Дербентском районе Дагестана находятся около 600 граждан Азербайджана, которые приехали из других регионов России, чтобы пересечь границу, закрытую из-за коронавируса. Врио главы района Фуад Шихиев назвал слухами информацию об открытии границы.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана оставили в силе до 31 мая ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств. По данным на середину апреля в Магарамкентском районе Дагестана уже находились порядка 257 жителей Азербайджана, которые из-за закрытия границы не могли вернуться на родину.

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил 3 мая на своей странице в Instagram о том, что на территории района находятся около 600 граждан Азербайджана, которые ожидают открытия коридора на государственной границе России и Азербайджана, чтобы вернуться домой.

"52 из них размещены на базе отдыха «Золотые пески», еще более 50 человек – в гостинице «Апельсин» в селении Сабнова. 40 граждан соседнего государства разметили у себя жители селения Куллар: в личных домах и мечети села. Более 200 человек находятся на территории Кулларского поста в Дербентском районе. Сегодня (3 мая) к границе района прибыло еще 70 человек", - написал Шихиев.

По его словам, "ждут возможности попасть домой уже около 600 человек, находящихся на территории как Дербенского района, так и города Дербента". Он отметил, что граждане Азербайджана были "введены в заблуждение родственниками, сообщившими, что граница будет открыта 4 мая, при этом они сослались на СМИ Азербайджана, якобы озвучившие эту информацию".

Шихиев назвал слухи об открытии коридора на границе несоответствующими действительности и посетовал, что пока "никто не может назвать точную дату открытия границы и создания коридора". Он обратился к гражданам Азербайджана с просьбой оставаться в местах их проживания на территории России до официального объявления об открытии государственной границы.

Публикация Шихиева получила по данным на 06.25 мск сегодня, 5 мая 194 отметки "Нравится" и восемь комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая в Дагестане выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в республике остается 1719 зараженных. В Азербайджане 4 мая зарегистрировано 52 новых случая заражения, общее число инфицированных составило 1984. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".