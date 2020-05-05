Силовики разогнали участников акции протеста в Биласуваре

05 мая 2020, 01:39

Жители города Биласувар на юге Азербайджана собрались на акцию протеста, которая переросла в противостояние с силовиками. Оппозиционные СМИ сообщили о задержанных и пострадавших. МВД подтверждает только задержание одного из участников акции, который применил силу против правоохранителя.

Группа жителей города Биласувар, расположенного в 180 километрах южнее Баку, собралась 4 мая перед зданием Исполнительной власти Биласуварского района. Люди протестовали против "неправильного распределения помощи", выделенной государством населению в связи с социальной защитой населения в условиях пандемии, сообщает Meydan TV.

Кроме того, участники акции протеста выразили протест "подручным" арестованного на прошлой неделе главы района.

Глава Исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев и ряд других должностных лиц района были задержаны в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ) 29 апреля. На следующий день в отношении Гулиева была избрана мера пресечения в виде ареста. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Гулиева от должности. Согласно пресс-релизу СГБ от 1 мая, Гулиев подозревается в присвоении с помощью своего заместителя Ханлара Мамедова средств, выделенных на социальную помощь лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с введенным карантином. Гулиев также подозревается в получении взяток через подчиненных, присвоении заработной платы, карт безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам, обналичивании и присвоении части госсредств, направленных на строительство и реконструкцию, и других правонарушениях.

Силовики при разгоне акции применили силу, есть задержанные и пострадавшие, передает Meydan TV.

"В районе серьезные социальные проблемы, безработица, не на что жить", - приводит слова неназванного участника акции агентство Turan.

Глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов отрицает наличие пострадавших со стороны местных жителей. "Группа граждан в связи с задержкой предоставления им социальной помощи попытались собраться перед зданием Исполнительной власти Биласуварского района. Осуществляющие службу на этой территории сотрудники полиции немедленно прибыли на место и провели беседу с жителями. В один момент один из граждан не подчинился полиции и оказал сопротивление, а потом причинил полицейскому телесные повреждения рукой. Это лицо было задержано и для проведения расследования отправлено в прокуратуру. Граждане утверждают, что полиция причинила им телесные повреждения. Но этого не было", - сказал Захидов корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями участников акции относительно заявления представителя МВД Азербайджана "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Биласувара устали от нищеты

Правозащитник Эмин Гусейнов считает акцию в Биласуваре спонтанной формой выражения недовольства.

"В Биласуваре те же проблемы, что и в других районах – бедность, отсутствие рабочих мест, низкие зарплаты и в то же время произвол местных чиновников. На фоне пандемии и лишения людей возможности работать эти проблемы усугубились Видимо, арест главы воодушевил людей, поскольку в последние дни все телеканалы показывали «разоблаченного в коррупции» бывшего главу района. Люди по-настоящему поверили, что теперь все резко поменяется к лучшему. Они пришли к районной администрации, чтобы потребовать социальной справедливости. Но были обмануты в надеждах. Оказалось, что с уходом главы района ничего не изменилось. На самом деле проблема не в отдельных чиновниках, а в системе, и она никак не может воспринять инициатив снизу", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Акция в Биласуваре была проявлением народного недовольства, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Это не была политическая акция. Это был социальный протест. Еще во время внеочередных парламентских выборов в ряде районов избиратели прогоняли кандидатов от власти, что должно было стать тревожным сигналом для правительства. Однако выводы не были сделаны, и одиозные депутаты вновь оказались в парламенте. Это не устранило недовольство, а еще более усилило. А пандемия и вызванные [коронавирусом] негативные последствия для экономики и социальной сферы повысили градус напряжения почти до точки волнений", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "государство выделило сидящим дома людям всего по 190 манатов (112 долларов), и то не всем, что вызвало недовольство среди населения".

По данным на 4 мая в Азербайджане зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 1984, из них 1480 выздоровели, 26 умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В апреле 500 тысяч безработных и малообеспеченных получили единовременные пособия в размере 190 манатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

По его словам, первоначально предполагалось выделить пособия 200 тысячам человек, но по указанию президента Азербайджана круг получателей был расширен до 600 тысяч. Из них полмиллиона уже получили деньги, еще сто тысяч получат деньги в ближайшие дни.

Кроме того, по его словам, к двухмесячным оплачиваемым общественным работам в апреле-мае привлечены 60,5 тысячи человек. Они в основном задействованы в проведении дезинфекционных мер и работах по благоустройству. Им назначена ежемесячная зарплата в размере 300 манатов (176 долларов).

Кабинет министров Азербайджана 4 апреля утвердил пакет мер для оказания финансовой поддержки бизнесу и населению, пострадавшим от коронавируса. План действий по снижению негативного воздействия глобальной пандемии и резкого снижения цен на энергоносители на мировом рынке на предпринимательство, занятость и экономику страны предусматривает выделение на реализацию поставленных целей 1 млрд манатов (588 млн долларов).

В связи с вынужденным простоем 168 778 наемных работников по 17 568 налогоплательщикам в апреле было выдано на частичную выдачу зарплату 38,46 млн манатов (около 23 млн долларов), что в среднем составило около 230 манатов (135 долларов) на каждого. Рассматриваются новые заявки, и еще порядка 40 млн манатов (около 24 млн долларов) предусмотрено выделить на поддержку работников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минэкономики Азербайджана.

Он также отметил, что 59 148 индивидуальным предпринимателям (микро-предпринимателям) было выплачено 40,03 млн манатов, в среднем на каждого пришлось 670 манатов (395 долларов). Предприниматели получали суммы в зависимости от уплаченных ими налогов в прошлом году.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".